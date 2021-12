Nas redes, menções negativas a Bolsonaro chegam a 72% enquanto ele curte férias durante crise na Bahia

Apoie o 247

ICL

247 - As férias de Jair Bolsonaro no litoral de Santa Catarina enquanto a Bahia sofre gravemente com fortes chuvas e enchentes não pegaram bem para o chefe do governo federal. Levantamento da AP Exata mostra que as menções negativas a Bolsonaro no Twitter chegaram a 72% neste período de recesso.

As tentativas de Bolsonaro de mostrar sua suposta solidariedade às vítimas baianas não têm dado certo. Pelas redes sociais, ele publica vídeos de visitas de ministros ao interior da Bahia. Mesmo assim, a repercussão segue negativa.

Somente nesta terça-feira (28), quando Bolsonaro disse 'esperar não ter que retornar antes' de suas férias, as menções negativas a ele cresceram 65%. O indicador de confiança em Bolsonaro caiu 12%.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE