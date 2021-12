Mesmo com tragédia na Bahia, Bolsonaro não quer interromper suas férias: 'espero não ter de retornar antes'

Apoie o 247

ICL

247 - Mesmo diante das fortes chuvas e das enchentes que atingem a Bahia, Jair Bolsonaro segue de férias no litoral de Santa Catarina e afirmou nesta terça-feira (28) ao portal ND Mais que pretende seguir como está.

“Espero não ter de retornar antes", afirmou. Por causa da omissão do chefe do governo federal, internautas fizeram do termo "Bolsonaro vagabundo" um dos assuntos mais comentados do Twitter.

A tragédia climática foi classificada pelo governador baiano, Rui Costa (PT), como "o maior desastre já ocorrido na história da Bahia". Pelo menos 470 mil pessoas foram atingidas e 20 morreram. Saiba como ajudar.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE