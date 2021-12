Ajude os desabrigados e desalojados da Bahia. Saiba como, aqui:

Quem mora na Bahia pode ajudar doando alimentos por meio do grupo Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA). Quem está longe pode fazer doações via Pix edit

Apoie o 247

ICL

247 - Nos últimos dias, fortes chuvas têm atingido o estado da Bahia, principalmente a região sul do território. Consequentemente, grandes alagamentos afetam a população.

A tragédia foi classificada pelo governador baiano, Rui Costa (PT), como "o maior desastre já ocorrido na história da Bahia".

Diversas personalidades estão engajadas em um movimento para reunir apoio a quem foi afetado pelas enchentes. Mesmo assim, ainda há muitas dúvidas sobre como ajudar os necessitados.

PUBLICIDADE

Desde o último domingo (26), o grupo Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), instituição presidida pela primeira dama do estado, Aline Peixoto, está mobilizado para ajudar as famílias atingidas.

"Quem quiser ajudar poderá entregar alimentos não perecíveis, água, roupas e materiais de higiene e limpeza na sede das VSBA, localizada no Palácio da Aclamação, no Campo Grande, em Salvador, das 8h às 20h", explica o grupo.

A mobilização ocorre ao longo dos próximos dias, sem prazo para encerramento.

PUBLICIDADE

Na segunda-feira (27), a socióloga e integrante do conselho editorial do Brasil 247 Vilma Reis divulgou no Twitter uma forma de quem está longe também poder contribuir em campanhas solidárias.

Para isto, Reis publicou em seu perfil os dados da campanha #TemGenteComFome, que pede apoio financeiro às famílias por meio de transferências via Pix (CNPJ) 11.140.583/0001-72.

A Campanha #TemGenteComFome já mobilizou cerca de 400 mil reais em doações e apoio às famílias vítimas das mudanças do clima no sul da Bahia. Mas o sofrimento é extremo. Precisamos do seu apoio.

Acesse: https://t.co/OnPRxJ8hQm

*PIX*: 11.140.583/0001-72#SOSBahia #SosSuldaBahia pic.twitter.com/uCNHGBIRws PUBLICIDADE December 27, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: