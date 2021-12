De jet ski, morador percorre ruas inundadas e mostra destruição em Itabuna, na Bahia (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Circula nas redes sociais um vídeo que mostra um morador de Itabuna, na Bahia, percorrendo as ruas da cidade de jet ski.

Itabuna é uma das mais de 100 cidades baianas afetadas pelas fortes chuvas e, consequentemente, pelas enchentes que atingem o estado, especialmente a região sul.

"Vamos ajudar com agasalhos, com comida pronta, porque a coisa está muito feia. Está voltando a chover. Está muito perigoso", relata o morador não identificado.

PUBLICIDADE

Até esta tarde, conforme apurou o Brasil 247 junto à Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia, o estado contabiliza 31.405 desabrigados e 31.391 desalojados, segundo dados enviados pelas prefeituras e totalizados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec). O total de municípios afetados chega a 116, sendo que 100 deles já decretaram situação de emergência.

Foram registrados ainda 358 feridos e 20 mortos. Os dois óbitos mais recentes ocorreram em Itabuna: uma mulher de 33 anos, vítima de desabamento, e um homem, de 21 anos, levado pela correnteza. O total de pessoas afetadas é superior a 470 mil (471.009).

As mortes foram registradas em: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (1), Aurelino Leal (1) e Itabuna (2).

PUBLICIDADE

De jet ski, morador percorre áreas afetadas pelas chuvas em Itabuna, mostra cenário de caos e pede ajuda pic.twitter.com/wT4LB5I60F — bnewsvideos (@bnewsvideos) December 27, 2021

🔴 Na Bahia, bombeiros e voluntários resgatam vítimas da chuva de jet ski e barco em vários municípios: pic.twitter.com/QDeu9MF9C8 PUBLICIDADE December 27, 2021

Diversas personalidades estão promovendo campanhas para auxiliar os atingidos pelas enchentes. A socióloga e integrante do conselho editorial do Brasil 247 Vilma Reis divulgou no Twitter dados da campanha #TemGenteComFome, que pede apoio financeiro às famílias por meio de transferências via Pix (CNPJ) 11.140.583/0001-72.

A Campanha #TemGenteComFome já mobilizou cerca de 400 mil reais em doações e apoio às famílias vítimas das mudanças do clima no sul da Bahia. Mas o sofrimento é extremo. Precisamos do seu apoio.

Acesse: https://t.co/OnPRxJ8hQm

*PIX*: 11.140.583/0001-72#SOSBahia #SosSuldaBahia pic.twitter.com/uCNHGBIRws — Vilma Reis (@vilmareisFem) December 27, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE