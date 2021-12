Governo do estado e movimentos populares pedem socorro às vítimas das enchentes na Bahia

Apoie o 247

ICL

247 - As enchentes em diferentes cidades do sul da Bahia nos últimos dias já resultaram em 21 óbitos e mais de 471 mil pessoas afetadas. Governo do estado e movimentos populares se mobilizam em solidariedade às vítimas. Saiba como ajudar:

Central de Movimentos Populares

Com o objetivo de ajudar aqueles que perderam tudo e estão desabrigados, a Central de Movimentos Populares (CMP), entidade de movimento popular com atuação nas periferias de 19 estados do Brasil, lançou uma campanha para arrecadar recursos como colchões, água e alimento. A CMP-BA também montará, nos próximos dias, em Salvador, um ponto de arrecadação de alimentos e roupas.

PUBLICIDADE

As doações devem ser destinadas a: Central de Movimentos Populares do Estado de São Paulo, Caixa Econômica (104), Agência 2803, Operação 003 e Conta corrente 275-2. Ou pelo PIX 02.177.766/0001-71.

Voluntárias Sociais da Bahia

O grupo Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), instituição presidida pela primeira dama do estado, Aline Peixoto, está mobilizado para ajudar as famílias atingidas.

PUBLICIDADE





Quem quiser ajudar poderá entregar alimentos não perecíveis, água, roupas e materiais de higiene e limpeza na sede das VSBA, localizada no Palácio da Aclamação, no Campo Grande, em Salvador, das 8h às 20h.

PUBLICIDADE

Tem Gente Com Fome

A campanha Tem Gente Com Fome também está prestando apoio às vítimas. O apoio financeiro às famílias pode ser feito por meio de transferências via PIX (CNPJ) 11.140.583/0001-72.

Governo da Bahia

O Governo da Bahia disponibilizou uma conta bancária para recebimento de doações em dinheiro para ajudar as vítimas das enchentes. Os recursos serão utilizados para compra de itens básicos, como geladeiras e fogões, e beneficiarão famílias de todas as regiões que foram impactadas pelas fortes chuvas deste mês de dezembro.

A conta bancária do Banco do Brasil tem como número de agência 3832-6 (setor público) e conta número 993.602-5, identificada como BA Estado Solidário. Para depósitos via PIX, os doadores devem usar o CNPJ da Sudec – Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado: 13.420.302/0001-60.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: