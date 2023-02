"O Brasil tem presidente", diz Gleisi, após ação do governo Lula em São Sebastião

Gesto suprapartidário de Lula ganha mais importância diante do contraste com o governo Bolsonaro, que chegou a ignorar tragédia parecida na Bahia para andar de jet-ski edit

247 - "O Brasil tem presidente": foi assim que a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), reagiu após ver o presidente Lula (PT) trabalhando junto a autoridades de São Paulo - mais especificamente do litoral do estado - para socorrer as vítimas das fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias.

"Acompanhando as notícias das chuvas em SP, quero desejar toda solidariedade ao povo do litoral norte que passa por essa tristeza. Preocupado com o que aconteceu, presidente Lula parou seu feriado para ir ver de perto a situação", publicou Gleisi no Twitter.

O gesto de Lula demonstra o espírito de reunião do pacto federativo de maneira suprapartidária. O presidente esteve nesta segunda-feira (20) ao lado do prefeito de São Sebastião - cidade mais atingida pelas chuvas -, Felipe Augusto (PSDB), e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em um movimento de superação das divergências político-partidárias.

Apesar de normal, a atitude de Lula toma proporções mais significativas por ocorrer após quatro anos de governo Jair Bolsonaro (PL), que trabalhava contra o pacto federativo. Em dezembro de 2021, por exemplo, Bolsonaro preferiu permanecer em Santa Catarina passeando de jet-ski enquanto a Bahia sofria com alagamentos de grandes proporções. O fato de o então governador, Rui Costa, ser do PT foi um dos motivos para a postura do ex-ocupante do Palácio do Planalto.

