"Apoio de Lula é combustível para lutarmos até o fim", diz prefeito de São Sebastião

247 - O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), usou as redes sociais para comentar o encontro com o presidente Lula, nesta segunda-feira 20). Lula e outros sete ministros sobrevoaram as regiões atingidas pelas fortes chuvas e depois se reuniram em São Sebastião com o prefeito da cidade e com o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos).

"Não consigo descrever em palavras o sentimento que está dentro de mim neste momento. O apoio e respeito do @LulaOficial a cidade de São Sebastião/SP, vem como combustível para lutarmos até o último minuto em busca de vidas dentro deste cenário devastador que estamos enfrentando!", escreveu o prefeito, publicando uma foto ao lado de Lula.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também agradeceu ao presidente Lula, que estava de folga na Bahia, mas viajou para o território paulista.

