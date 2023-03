Para evitar tumultos de extremistas, esquema de segurança para chegada de Bolsonaro terá mais de 500 policiais

Apoie o 247

247 - O esquema de segurança para evitar tumultos durante a chegada de Jair Bolsonaro (PL) em Brasília, prevista para quinta-feira (30), envolverá cerca de 500 policiais e o fechamento do acesso à Esplanada dos Ministérios.

Segundo a CNN Brasil, "todas as forças de segurança do DF [Distrito Federal] estarão a postos desde a madrugada, já às 4h”. A segurança interna do terminal aeroportuário ficará sob responsabilidade da Polícia Federal (PF). A segurança no entorno será garantida por mais de 500 policiais militares que atuarão de forma ostensiva.

O esquema de segurança da PM contará com agentes do Comando de Policiamento de Trânsito, que inclui os batalhões Rodoviário e o de Trânsito; do Batalhão de Operações Especiais (Bope); Batalhão de Patrulhamento de Choque (BPChoque), Tropas Convencionais da Área Central, Batalhão com Cães (BPCães), além da cavalaria.

“A PM fechará a Esplanada dos Ministérios à meia-noite, sete horas antes de o voo com o ex-presidente chegar”, ressalta a reportagem. O bloqueio tem como objetivo prevenir o risco de manifestações violentas e de atos terroristas como os registrados no dia 8 de janeiro, quando militantes bolsonaristas e de extrema direita depredaram as sedes dos Três Poderes.

Uma outra razão para o forte esquema de segurança se deve ao receio de que as manifestações possam resultar em atrasos nos voos, o que poderia resultar em efeito cascata por outros aeroportos do país. Cerca de 35 mil passageiros, em média, embarcam, desembarcam ou fazem conexão no Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek.

Segundo informações de aliados, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria manifestado o desejo de desfilar em um carro aberto do aeroporto até sua residência no Lago Sul, ao chegar ao Brasil nesta quinta-feira.

Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde dezembro, para onde viajou dois dias antes do término do mandato, também teria dito que pretende “descansar” por uns dias antes de assumir compromissos em território brasileiro.

