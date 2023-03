Bolsonaro quer desfile em carro aberto na chegada ao Brasil

A chegada de Bolsonaro está prevista para cerca de 7h30 no aeroporto de Brasília, e espera-se que seus apoiadores o acompanhem no trajeto edit

247 — Segundo informações de aliados, o ex-presidente Jair Bolsonaro expressou seu desejo de desfilar em um carro aberto do aeroporto até sua residência no Lago Sul, ao chegar ao Brasil nesta quinta-feira, de acordo com reportagem do jornal O Estado de S.Paulo .

A chegada de Bolsonaro está prevista para cerca de 7h30 no aeroporto de Brasília, e espera-se que seus apoiadores o acompanhem no trajeto. No entanto, os membros do partido aguardam definições sobre o esquema de segurança a ser montado pelo governo do Distrito Federal para fechar a programação.

É confirmado que um pequeno grupo, composto pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pelos líderes do PL no Congresso e pelo secretário nacional de relações institucionais Walter Braga Netto, recepcionará Bolsonaro.

Ainda não há orientação para as bancadas dos parlamentares da legenda sobre como devem agir. Alguns deputados bolsonaristas consideraram organizar caravanas para trazer apoiadores do ex-presidente de várias partes, mas desistiram devido ao medo de os atos saírem de controle ou de sofrerem represálias do STF após os eventos de 8 de janeiro. Esse grupo ainda acredita que podem ser organizadas motociatas ou carreatas menores para acompanhar Bolsonaro. À noite, o ex-presidente deve participar de um jantar promovido pela presidente do PL no Distrito Federal, a deputada Bia Kicis.

