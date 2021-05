"Pazuello é um pateta, um pateta do mal", diz Cynara Menezes

A jornalista comentou o episódio em que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, alegando suspeita de Covid-19 mas tendo se reunido com ministros do governo federal, não compareceu ao depoimento marcado na CPI da Covid. “O que esses caras fariam numa guerra? ‘Vamos armar a população, somos valentões’, aí chega na hora de uma CPI, nada”. Assista edit

247 - A jornalista Cynara Menezes, em entrevista à TV 247, comentou o episódio em que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu com o chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni. Pazuello, que alega ter tido “contato” com pessoas que contraíram a Covid-19, teve seu depoimento na CPI da Covid no Senado adiado, e pode virar alvo de condução coercitiva pela tentativa de fugir da investigação.

Cynara definiu a conduta de Pazuello como patética, mas ressaltou que ele não é inofensivo: “Me espanta essas pessoas que defendem uma intervenção militar. Vocês querem intervenção militar com esses patetas do mal que o Bolsonaro se cercou? Ele não pensou nos melhores quadros do Exército. Não é possível. Eu chamo esses militares de aventureiros, porque para uma pessoa entrar numa aventura com um aventureiro como o Bolsonaro, tem que ser um aventureiro. Fora o general Heleno, que é um cara que tem tudo planejado. Você percebe que ele, desde o começo, o foco dele é tirar as terras dos indígenas e colocar para mineração. Ele fala isso o tempo inteiro, não esconde. Nesse aspecto, o general Heleno é um gênio, porque é um gênio do mal que está lá com essa missão. Agora, as pessoas que eles se cercaram… Um general que toma a vacina escondido. O outro que dá atestado para não comparecer a uma CPI, um pateta. O Pazuello é um pateta. É o protótipo do pateta. Só que não são patetas inofensivos, eles são patetas do mal”.

Para a jornalista, Jair Bolsonaro e seus aliados são “frouxos”, apesar de se apresentarem como “valentões”. “O que esses caras fariam numa guerra? ‘Vamos armar a população, somos valentões’, aí chega na hora de uma CPI, nada. O outro, o Bolsonaro não foi nem num debate. Essas pessoas que se dizem tão corajosas e valentonas, como que se refletem nesses militares frouxos que cercam o Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro só tem garganta”, disse.

