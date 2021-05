CPI da Covid cogita condução coercitiva de Pazuello

Condução coercitiva de Pazuello está nos planos da CPI depois do general alegar ter tido contato direto com pessoas que contraíram Covid para fugir do depoimento, que deveria ter ocorrido na última quarta-feira (5). Ex-titular da pasta, que deveria estar em isolamento, se encontrou nesta quinta com Onyx Lorenzoni, causando desconfiança dos senadores edit

247 - Senadores propuseram, na tarde desta quinta-feira (6), que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, general da ativa do Exército, seja alvo de condução coercitiva para depor perante a CPI da Covid, após o ex-titular da pasta alegar ter tido contato direto com pessoas que contraíram Covid para fugir do depoimento na comissão e ter se reunido com o ministro Onyx Lorenzoni.

Segundo reportagem do jornal Estado de S.Paulo, senadores passaram a cogitar a medida após Pazuello receber, na manhã desta quinta-feira, uma visita do ministro Onyx Lorenzoni (Secretaria-Geral da Presidência) no Hotel de Trânsito de Oficiais, onde supostamente estaria em isolamento depois de ter contato com dois servidores que contraíram a doença.

Pazuello não manteve medidas de isolamento e se reuniu com Onyx, que foi escalado como articulador da estratégia de defesa do governo Jair Bolsonaro na CPI, gerando a desconfiança por parte dos membros da comissão parlamentar que aguardam sua presença no fórum.

