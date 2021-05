Onyx Lorenzoni faz visita a Pazuello, que diz estar com suspeita de Covid-19

247 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni (DEM), visitou nesta quinta-feira (6), em Brasília, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que havia informado à CPI da Covid que não poderia prestar depoimento nesta semana porque tinha tido contato com duas pessoas que testaram positivo para Covid-19. Pazuello afirmou que cumpriria quarentena para evitar contaminar outras pessoas.

Onyx Lorenzoni é o responsável por organizar a defesa do governo federal na CPI.

O jornal Estado de S. Paulo flagrou o momento em que Onyx, ao lado de uma assessora do Palácio do Planalto, deixou o Hotel de Trânsito de Oficiais, no Setor Militar Urbano, onde mora Pazuello. O ministro deixou o local por volta das 10h e o encontro não constava em sua agenda oficial.

De acordo com agenda de Jair Bolsonaro, no horário em que o ministro deixava o hotel, Onyx estaria participando de reunião com o assessor José Vicente Santini no Planalto.

A Secretaria-Geral da Presidência não se manifestou sobre o encontro.

