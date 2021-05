Depoimento de Pazuello na CPI da Covid é adiado para o dia 19

Em comunicado enviado à CPI da Covid, o Exército propôs ao Senado o adiamento do depoimento de Eduardo Pazuello. De acordo com o senador Omar Aziz (PSD-AM), que preside a Comissão Parlamentar de Inquérito, o general vai depor daqui a 15 dias de forma presencial edit

247 - Em comunicado enviado à CPI da Covid, na tarde desta quarta-feira (4), o Exército propôs ao Senado que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello seja ouvido no próximo dia 19. A instituição dos militares propôs que o depoimento do general fosse virtual, mas o senador Omar Aziz (PSD-AM), que preside a Comissão Parlamentar de Inquérito, destacou a necessidade de o ex-titular da pasta prestar de forma presencial os esclarecimentos sobre o gerenciamento da pandemia.

O ex-ministro cancelou o seu depoimento, marcado para esta quarta-feira (5), alegando ter tido contato com pessoas suspeitas de Covid-19

Pazuello chegou até a fazer um treinamento com assessores do Planalto antes de ir à CPI e ficou "muito nervoso", de acordo com interlocutores. Temperamento do militar preocupa o governo.

A CPI começou a ouvir nesta terça-feira (4) o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. Outro ex-titular da pasta, Nelson Teich, falaria nesta terça, mas o seu depoimento foi adiado para às 10h desta quarta.

Para esta quinta-feira (6) estão marcados os depoimentos do ministro Marcelo Queiroga e do presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres.

Assista ao vivo a transmissão da TV 247:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.