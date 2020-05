Procuradores da Lava Jato apresentam manifesto “anti-Aras”

Fórum - Integrantes da Força Tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal apresentaram um abaixo-assinado nesta sexta-feira (29) pedindo para o Congresso Nacional aprovar um projeto de lei que obrigue que o titular da Procuradoria-Geral da República (PGR) seja escolhido a partir de uma lista tríplice.

“Com a finalidade de garantir à Procuradoria-Geral da República a efetiva independência indispensável ao exercício da missão constitucional do MPF, é necessário fazer um debate amplo, público e aberto sobre a institucionalização, mediante inclusão no texto constitucional, da regra de que o(a) Procurador(a)-Geral da República seja escolhido pelo(a) Presidente da República com base em lista tríplice escolhida pelos membros da instituição”, diz trecho do manifesto

O documento foi enviado pelos procuradores ao parlamento depois do presidente Jair Bolsonaro garantir uma vaga no Supremo Tribunal Federal ao procurador Augusto Aras e entregar Ordem do Mérito Naval a ele.

