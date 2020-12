PSOL irá à Justiça contra produtora contratada pelo governo que atua de graça para Renan Bolsonaro

247 - O líder do MTST e candidato a prefeito de São Paulo nas eleições municipais de novembro, Guilherme Boulos (PSOL), classificou como "mamata" o fato de uma empresa contratada e paga pelo governo federal prestar serviço gratuitamente para Renan Bolsonaro, o filho mais jovem de Jair Bolsonaro.

Pelo Twitter, a liderança do PSOL anunciou que o partido pedirá à Justiça que investigue o caso. "Uma empresa contratada pelo governo atua 'de graça' para Renan Bolsonaro. Com 22 anos, não é a primeira vez que 04 mistura ações do governo com interesses privados (nem é o único). O PSOL já pediu investigação por tráfico de influência e lavagem de dinheiro. É mamata que chama?", afirmou Boulos.

A produtora de conteúdo digital e comunicação corporativa que presta serviços ao governo federal fez a cobertura da festa de inauguração da empresa Bolsonaro Jr Eventos e Mídia, de Jair Renan Bolsonaro. A empresa Astronauta Filmes realizou a filmagem e fotografia do evento e o proprietário, o empresário Frederico Borges de Paiva, compareceu ao evento e aparece nas imagens divulgadas nas redes sociais, inclusive abraçando e brincando com o filho do presidente. Apenas em 2020, a produtora em questão recebeu R$ 1,4 milhão do governo Bolsonaro.

