Bolsonaro contrata empresa com dinheiro público para prestar serviços a empresa de seu filho 04

Uma produtora contratada pelo governo Bolsonaro, que já recebeu neste ano 1,4 milhão de reais, prestou serviço particulares para empresa de Renan Bolsonaro, filho 04 do presidente edit

247 - Trabalhos publicitários, como a cobertura com fotos e vídeos da festa de inauguração de uma empresa de Jair Renan Bolsonaro, 22, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, foi realizada por uma empresa que presta serviços ao governo federal. Somente neste ano, essa empresa, a Astronautas Filmes, que atua na área de conteúdo digital e comunicação corporativa, recebeu R$ 1,4 milhão do governo Bolsonaro.

A festa de inauguração da empresa do filho de Jair Bolsonaro foi realizada em outubro, no camarote 311 do estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde fica a sede da Bolsonaro Jr Eventos e Mídia, informa a jornalista Constança Rezende, na Folha de S.Paulo.

O proprietário da Astronautas, Frederico Borges de Paiva, compareceu ao evento e aparece nas imagens, abraçando e brincando com o filho do presidente.

Em seu perfil de uma rede social, o empresário também exibe uma foto ao lado do deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ), um dos principais aliados do presidente.

A Astronauta Filmes recebeu somente neste ano, R$ 1,4 milhão do governo federal, pela produção de peças publicitárias para os Ministérios da Saúde e da Educação, do Turismo e para o Programa Pátria Voluntária, coordenado por Michelle Bolsonaro, esposa do presidente.

A peça produzida pela Astronautas para a Bolsonaro Jr Eventos e Mídia mostra o filho do presidente na maior parte do tempo dançando e cumprimentando os convidados.

Em determinado momento, Renan faz a clássica pose do pai, simulando disparar tiros para o céu, cercado por convidados.

