“Tá tendo mamata a rodo!”: denúncia envolvendo filho 04 de Bolsonaro repercute dentro e fora do Congresso

Por Nathalia Bignon, para o 247 - Repercutiu entre parlamentares e influenciadores nesta quinta-feira (10) a informação de que o filho 04 de Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, 22, vem sendo beneficiado pela produtora Astronautas , paga com dinheiro público, para promover sua recém-criada empresa de promoção de eventos.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a cobertura com fotos e vídeos da festa de inauguração do novo negócio familiar foi realizada gratuitamente pela produtora de conteúdo digital e comunicação corporativa. Em 2020, a empresa responsável pelo ‘mimo’ recebeu R$ 1,4 milhão do governo Bolsonaro.

A festa de inauguração foi realizada em outubro, no camarote 311 do estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde fica a sede da empresa Bolsonaro Jr Eventos e Mídia. Um vídeo com os melhores momentos da festa é exibido no Instagram do projeto do filho do presidente.

Vice-líder do PCdoB, o deputado federal Márcio Jerry (MA) afirmou que o caso mostra como a “a mamata familiar se expande”. “E a gente amanhece sabendo que empresa que trabalha para o governo Bolsonaro faz trabalho grátis para filho do... Jair Bolsonaro. Renan, o tal 04, agora é empresário, mas não precisou pagar pela festa de inauguração da Bolsonaro Jr Eventos e Mídia. A mamata familiar se expande”, escreveu em suas redes.

O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) usou as redes sociais para anunciar providências. “Pedi à PGR [Procuradoria-Geral da República] que investigue o filho 04, Jair Renan Bolsonaro, por tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Há fortes indícios que tenha intermediado redução no IPI para o setor de games em troca de patrocínios. Os negócios da famiglia estão ampliando!”.

Integrante da bancada de Valente na Câmara, o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) preferiu comentar a revelação listando os crimes atribuídos aos membros do clã. “A família Bolsonaro joga em todas as posições. Ligação com milícia, defesa de grupo de extermínio, homenagem a matador, rachadinha... E agora tem também tráfico de influência. Uma produtora que já recebeu R$ 1,4 milhão do governo prestou serviços gratuitos a Renan Bolsonaro”, disse.

O deputado Camilo Capiberibe (PSB-AP) questionou o real fim da “mamata”, promessa de campanha do atual mandatário. “O filho do presidente usando o público como se privado fosse para o seu ganho individual e isso na era da ‘mamata acabou’. Imagina se não tivesse!”.

Já Paulo Pimenta (PT-RS) criticou o silêncio do Planalto. “Esse escândalo é tratado com naturalidade pelos apoiadores do imbecil - EMPRESA CONTRATADA PELO GOVERNO PRESTA SERVIÇO “DE GRAÇA” A RENAN BOLSONARO”, destacou.

E as críticas partiram até mesmo de membros do Centrão, bloco aliado ao ex-capitão do Exército. “Como bem sabemos, não existe almoço grátis. Ou seria o filho do atual presidente também um fenômeno empresarial?”, alfinetou Thiago Mitraud (Novo-MG).

A escritora Elika Takimoto usou o bordão do próprio Bolsonaro para lembrar que “tá tendo mamata a rodo!”. “A produtora Astronautas Filmes que recebeu R$1,4 milhão do governo Bolsonaro fez a cobertura da festa de inauguração da empresa do Renan Bolsonaro cujo principal ramo de atuação é fornecer serviços de organização de eventos e atua para o governo federal”, registrou.

