PT inicia campanha com Lula e Alckmin em SP e atos pelas ruas de todo o país

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) definiu a estratégia para o início da campanha eleitoral no próximo dia 16: haverá atividades em todo o país e ato do ex-presidente Lula e do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) em São Paulo. A informação é do portal UOL.

O partido convocará seus oito aliados da coligação "Brasil pela Esperança" (PSB, PV, PCdoB, PSOL, Rede, Solidariedade, Avante e Agir) e os diretórios regionais para atos em todo território nacional, com foco não somente em comícios, mas em panfletagem, adesivaços, distribuição de bottons, bandeiras, entre outros. O propósito é fortalecer a imagem nacional do partido sem depender de Lula, reforçando as candidaturas locais.

"Cada um vai fazer do jeito que o estado está mais acostumado. As pessoas têm, em cada estado, uma forma de fazer manifestação, mas estamos orientando que a campanha seja colocada na rua. As banquinhas com material e visual, que já são tradicionais. Tem gente que vai fazer caminhada, tem gente que quer fazer pequenos atos", afirmou Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, em declaração recuperada pelo UOL.

Enquanto isso, Lula e Alckmin deverão promover um ato em porta de fábrica na capital paulista com centrais sindicais, visando 'voltar às raízes' do presidenciável petista. As pautas serão criticar o aumento do desemprego, da inflação e do uso eleitoral do aumento do Auxílio Brasil por Jair Bolsonaro (PL). Há a alternativa de fazer uma caminhada pela cidade, ainda restando bater o martelo para saber qual será a programação exata do dia 16.

Na mesma semana, no dia 18, a chapa presidencial viaja a Belo Horizonte para promover um comício com o ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD) e o deputado André Janones (Avante). Então, Lula e Alckmin retornam a São Paulo para um grande comício no sábado (20) no Vale do Anhangabaú, com a presença do ex-prefeito e atual candidato ao governo, Fernando Haddad (PT).

Na semana seguinte, há o planejamento de um ato no Rio de Janeiro com a presença do deputado federal Marcelo Freixo (PSB), que pleiteia o governo carioca.

