MG: Com apoio de Lula, Kalil ultrapassa Zema com 10 pontos de vantagem, mostra pesquisa

Apoie o 247

ICL

247 - Em um cenário contando com o apoio do ex-presidente Lula (PT), o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) lidera as pesquisas para o governo de Minas Gerais no primeiro turno com 10 pontos de vantagem contra Romeu Zema (NOVO), que contaria com apoio de seu correligionário Felipe D'Ávila. É o que mostra a pesquisa Data Tempo desta segunda-feira (25).

A pesquisa propôs o seguinte cenário aos eleitores mineiros: "Se os candidatos para o governo de Minas contassem com os seguintes apoios, em quem você votaria?"

Assim, o resultado apresentado foi:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alexandre Kalil (PSD) - Apoio Lula (PT): 37,2%

Romeu Zema (NOVO) - Apoio Felipe D'Ávila (NOVO): 27,5%

Carlos Viana (PL) - Apoio Jair Bolsonaro (PL): 16%

Marcus Pestana (PSDB) - Apoio Simone Tebet (MDB): 1,6%

Lorene Figueiredo (PSOL) - Apoio Guilherme Boulos (PSOL): 0,8%

Sem os apoios em jogo, a pesquisa mostra um cenário desfavorável para Kalil, que teria apenas 23,2% das intenções de voto contra 48,3% de Zema.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores de Minas Gerais presencialmente entre 15 e 20 de julho. O intervalo de confiança é de 95% e margem de erro de 2,19 pontos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08880/2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE