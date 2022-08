André Janones desiste de candidatura e declara apoio a Lula, que fortalece chance de vencer no 1º turno

Apoie o 247

247 - O deputado federal André Janones (Avante) anunciou, nesta quinta-feira (4), a desistência de sua candidatura à presidência da República e confirmou apoio ao ex-presidente Lula (PT) na corrida eleitoral.

A consolidação da parceria ocorreu após encontro entre Lula e Janones em São Paulo na tarde de hoje. O deputado afirmou que apoiaria o petista caso ele incorporasse ao seu plano de governo as propostas de manter o Auxílio Brasil em R$ 600, dobrar o benefício para R$ 1200 a mães solteiras e incluir no sistema dos beneficiários do CadÚnico, de acordo com o jornal O Globo.

“Nós precisamos criar condições de dizer que um dia este país vai se levantar e não vai ter ninguém com fome. Daí porque é importante este auxílio emergencial de R$ 600”, disse Lula, lembrando da proposta do PT que propõe o aumento do antigo Bolsa Família - atual Auxílio Brasil - para R$ 600. “Tudo o que a gente puder gastar e investir para acabar com a fome será um benefício para povo brasileiro, porque só conhece a fome quem passou fome”, afirmou Lula.

A partir da aliança com o Avante, a coligação para a candidatura de Lula aumenta para oito partidos, sendo estes o PT, Avante, PSB, Solidariedade, PV, PCdoB, Rede e PSOL. Além de aumentar sua base, o PT também tira um concorrente da disputa presidencial, o que incrementa as chances de uma vitória no primeiro turno, onde Lula precisa ter mais votos do que os outros candidatos somados.

