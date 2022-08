Lula e Alckmin participam de reunião de coordenação de campanha nesta segunda, 8

Apoie o 247

Site do Lula - Com presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-governador Geraldo Alckmin, lideranças dos partidos da Coligação Brasil da Esperança, formada pelas federações FE Brasil ((PT/PV/PC do B) e PSOL/REDE, PSB, Solidariedade, Avante e Agir), se reúnem na manhã desta segunda-feira, 8 de agosto, para balanço da pré-campanha e preparação das primeiras semanas da campanha oficial.

O encontro, a partir de 10h30, será no Hotel Gran Mercure Ibirapuera.

Serviço

Reunião coordenação de Campanha

Dia : 8 de agosto

: 8 de agosto Hora : 10h30

: 10h30 Local: Gran Mercure Ibirapuera

