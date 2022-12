Vicente Nunes: terroristas apoiadores de Bolsonaro planejam ações em várias partes do Brasil

Apoie o 247

247 - Criminosos planejam atos violentos em várias partes do Brasil, de acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (26) pelo Blog do Vicente, no jornal Correio Braziliense.

"Não à toa, o mercado paralelo de armas e explosivos está em alta", destacou o jornalista. "Se a polícia realmente quiser frear as ações coordenadas deve buscar o mais rapidamente possível os financiadores desses grupos e criar barreiras nas principais rodovias para conter o transporte de armamentos".

No último final de semana, a Polícia do Distrito Federal prendeu o terrorista bolsonarista George Washington De Oliveira Sousa, 54, preso depois de planejar o atentado ao terminal no Aeroporto de Brasília (DF).

Outro suspeito foi identificado como Alan Diego Rodrigues.

Em entrevista à TV 247 nesta segunda, o jurista Pedro Serrano cobrou mais atuação do Judiciário contra os atos violentos.

Em comentário ao 247, o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, responsabilizou Jair Bolsonaro (PL).

