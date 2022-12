PF e MPF estão prevaricando ao não investigar terrorismo bolsonarista no DF, diz Pedro Serrano

Apoie o 247

247 - O jurista Pedro Serrano afirmou nesta segunda-feira, 26, em entrevista à TV 247, que o terrorismo bolsonarista em Brasília (DF) é um crime federal e deveria estar sendo investigado pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público Federal (MPF), e não pela Polícia Civil do Distrito Federal — que atua com base na Lei do Desarmamento.

“A Polícia Federal e o Ministério Público Federal, até agora, não fizeram nada. Hoje aparece o segundo membro dessa operação de explodir a bomba. É muito possível que haja uma organização criminosa por trás disso. Tem que investigar”, denunciou. Segundo Serrano, a PF e MPF “estão prevaricando, cometendo crime ao não investigar”.

>>> Leia mais: Polícia identifica segundo suspeito de participação em tentativa de atentado terrorista em Brasília

O bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, foi detido no sábado, 24, com um arsenal dentro do apartamento e, inspirado por Bolsonaro, pretendia explodir um caminhão-tanque no aeroporto da capital federal.

Nesta segunda, a Polícia Civil do DF identificou um segundo suspeito de participação na tentativa de um atentado a bomba nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília para impedir a posse do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1 de janeiro. O suspeito foi identificado como Alan Diego Rodrigues.

