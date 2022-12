"Bolsonaro é o maior líder terrorista do mundo hoje", diz Cesar Calejon

Jornalista afirmou que se alguma tragédia ocorrer na posse de Lula, "as mãos do Bolsonaro estarão mais sujas ainda de sangue do que já estão" edit

247 - O jornalista Cesar Calejon, em entrevista ao Giro das Onze, da TV 247, nesta segunda-feira (26), afirmou que Jair Bolsonaro (PL) "é o maior líder terrorista do mundo hoje". Calejon repercutiu a prisão do terrorista bolsonarista que, inspirado por Bolsonaro, pretendia explodir um caminhão-tanque no aeroporto da capital federal.

"Essas pessoas que estão organizando isso precisam ser punidas com muita ênfase logo de cara. Se eu fosse um conselheiro do Lula, uma liderança petista, eu diria: 'presidente, esta é a medida mais importante do nosso governo, porque tudo que vem a seguir depende disso'. Se a gente não tiver harmonia institucional não tem como enfrentar a fome, retomar a saúde, investimentos em pesquisa, em desenvolvimento de tecnologia, não tem como proteger o meio ambiente. Tudo isso precisa estar protegido pelos valores republicanos. Se a gente tem um grupo - ainda que extremamente minoritário a esta altura - que é capaz de solapar os valores republicanos a ponto de as pessoas não quererem ir à posse, todo o resto colapsa", argumentou.

Para Calejon, a principal missão do futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), é agora "punir essas pessoas com muita força, de uma maneira muito exemplar". "Essas pessoas precisam entender que elas habitam uma República e que existem consequências. Esses crimes que estão sendo cometidos estão tipificados. Não é uma questão de fazer uma caça às bruxas no modelo Lava Jato, ao arrepio da lei e atropelando o que diz o Código Penal ou a Carta Magna brasileira. Todos esses crimes estão tipificados. Essas pessoas precisam ser tratadas como o que efetivamente são: terroristas".

Para o jornalista, se alguma tragédia ocorrer durante a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência da República no próximo dia 1, Bolsonaro será responsável. "O Bolsonaro é o maior líder terrorista do mundo hoje, não resta a menor dúvida. O que quer que aconteça, as mãos do Bolsonaro estarão mais sujas ainda de sangue do que elas já estão hoje, considerando o que foi a administração Bolsonaro, sobretudo na pandemia, quando 700 mil pessoas quase perderam as suas vidas".

