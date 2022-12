"O responsável direto pelo terrorismo é o Bolsonaro", diz Kakay

Apoie o 247

247 - O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, participou do Bom Dia 247 neste domingo de natal (25) e observou que "o responsável direto pelo terrorismo é o Bolsonaro", ao condenar as ações de terroristas bolsonaristas nas portas dos quartéis que se recusam a aceitar o resultado das eleições e clamam por um golpe militar.

Kakay ressaltou que “quem ainda detém as forças repressivas é o governo Federal, então devemos sim tomar cuidado”. “O movimento de invasão no Capitólio, nos EUA, é claro que tem repercussão no Brasil e a sociedade precisa tomar cuidado. Não existe uma movimentação internacional para abalar o estado democrático de direito, mas sim grupos já conhecidos que se inspiram no que ocorreu nos EUA e que foram muito bem reprimidos pelo STF e TSE”, apontou.

No entanto, o advogado criminalista ponderou que agentes de inteligência já atuam para combater núcleos terroristas, como ocorreu neste sábado com a prisão do empresário bolsonarista George Washington De Oliveira Sousa, que tentou explodir o aeroporto de Brasília, e projeta tranquilidade na posse de Lula, assim como a manutenção do democrático de direito.

Kakay ainda reforçou que é função do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, é garantir a segurança da população.

