Voo de Weintraub para os EUA teve escala no Chile

A fuga de Weintraub para os EUA, com suporte do governo Bolsonaro, teve uma escala no Chile, segundo Lauro Jardim. De acordo com o jornalista, Weintraub viajou em classe econômica em um voo da Latam edit

247 - O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub fez uma escala em Santiago do Chile antes de seu destino final, Miami, nos Estados Unidos, segundo o jornalista Lauro Jardim.

“Weintraub entrou na classe econômica de um voo da Latam em São Paulo rumo a Santiago. De lá, foi para Miami”, relatou o colunista, sobre a viagem que mais pareceu uma fuga, após sua demissão do MEC. O ex-ministro é investigado no inquérito das fake news e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal.

Ele chegou nos Estados Unidos na manhã deste sábado (20), conforme informaram a assessoria de imprensa do MEC e seu irmão, Arthur Weintraub, que é assessor do Palácio do Planalto, nas redes sociais.

Ele entrou no país, portanto, antes da publicação de sua exoneração pelo governo Bolsonaro e possivelmente usando passaporte diplomático.

