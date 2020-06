STF rejeita pedido para tirar Abraham Weintraub do inquérito das fake news

Em reunião virtual, o STF rejeitou, por 9 votos a 1, um habeas corpus que tentava tirar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, no inquérito das fake news. O chefe do MEC foi incluído por ter dito que, por ele, "botava esses vagabundos" do Supremo na cadeia. O mesmo inquérito apura ameaças a ministros da Corte edit