Investigada, Zambelli pede "impeachment" de responsável por operação contra fake news

Alvo de uma operação da PF contra fake news após autorização do ministro do STF Alexandre de Moraes, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) afirmou que "está na hora" de o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, "cumprir seu dever constitucional e analisar com carinho os pedidos de impeachment contra o responsável por esse absurdo" edit