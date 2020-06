Abraham Weintraub é demitido do MEC

Pior ministro da Educação que já passou pelo MEC, Abraham Weintraub foi demitido do cargo na tarde desta quinta-feira. Em vídeo ao lado de Jair Bolsonaro, ele agradeceu o apoio e disse que assumirá um cargo no Banco Mundial edit

247 - Pior ministro da Educação que já passou pelo MEC, Abraham Weintraub anunciou nesta quinta-feira (18) que está de saída do ministério.

Ao estilo Regina Duarte, Weintraub divulgou um vídeo ao lado de Jair Bolsonaro agradecendo o apoio, e informando que assumirá um cargo no Banco Mundial.

"Dessa vez é verdade. Eu estou saindo do ME, eu vou começar a transição agora e nos próximos dias eu passo o bastão para o ministro que vai ficar no meu lugar, interino ou definitivo. Neste momento eu não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe. O importante é dizer que eu recebi o convite para ser diretor de um banco, eu já fui diretor de um banco no passado, volto ao mesmo cargo, porém no Banco Mundial", disse Weintraub.

A imprensa já dava conta, há alguns dias, de que Jair Bolsonaro demitiria Weintraub a qualquer instante para distensionar a relação com o Legislativo e Judiciário. A demora para a dispensa ocorreu o porque o governo buscava uma "saída honrosa" para o agora ex-ministro.

