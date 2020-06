Weintraub será demitido como Regina Duarte: com vídeo festivo

247 - A demissão de Abraham Weintraub já virou uma verdadeira novela. Talvez, por isso Bolsonaro use a telinha para anunciá-lo juntamente com o próprio ministro execrado pelo governo - mas tratado como amigo por Bolsonaro.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que “o presidente Jair Bolsonaro deve gravar um vídeo ao lado de Abraham Weintraub para oficializar sua demissão do Ministério da Educação. A expectativa é que a gravação seja publicada nas redes sociais nesta quinta-feira, 18. A estratégia também foi usada para demitir a atriz Regina Duarte do cargo de secretária especial de Cultura, no dia 20 de maio.”

A matéria ainda acrescenta que “o secretário nacional de Alfabetização, Carlos Nadalim, é o nome mais cotado para assumir a Educação. A exemplo de Weintraub, Nadalim é seguidor do guru bolsonarista Olavo de Carvalho e defensor do homeschooling – a educação domiciliar, sem precisar, necessariamente, comparecer à escola.”

