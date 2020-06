Generais do Planalto pressionaram Bolsonaro por demissão de Weintraub

Integrantes da chamada ala militar do governo pediram mais de uma vez que Bolsonaro demitisse o ministro da Educação Abraham Weintraub edit

247 - A primeira vez que Abraham Weintraub entrou na linha de tiro dos militares com postos destacados no governo foi em 2019, mas foram confrontados por uma defesa de Bolsonaro a seu ministro da Educação.

No início deste ano, os militares voltaram à carga, e Bolsonaro ficou em silêncio.

Depois que Weintraub compareceu a uma manifestação com extremistas bolsonaristas no último domingo e voltou a atacar a suprema corte, os militares voltaram a pressionar Bolsonaro pela demissão.

O setor militar do governo considera insustentável a permanência de Weintraub no governo, escreve Bela Megale no Globo.



