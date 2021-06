Paes elogia Dino por campanha de vacinação: “até rave da vacina o homem está fazendo no Maranhão”

Prefeito do Rio de Janeiro elogiou o desempenho do plano de imunização do Maranhão, que já vacina nesta semana menores de 30 anos sem comorbidades edit

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), elogiou nesta segunda-feira (14), em nome do governador Flávio Dino (PCdoB-MA), o desempenho do plano de imunização do Maranhão, que já vacina nesta semana menores de 30 anos sem comorbidades.

A capital São Luís promove já o segundo fim de semana do “Arraial da vacinação”. O evento ocorre durante 41 horas e acontece pelo sistema drive-thru do Pátio Norte Shopping.

Dino afirmou que quem for se vacinar no local, deve ganhar mingau de milho e ouvir músicas da cultura junina no Maranhão.

Esse @FlavioDino está impossível. Até rave da vacina o homem está fazendo no Maranhão. Ainda vou pensar se dá para arrumar confusão com ele... 🤣🙄 https://t.co/GtvoxuC3U2 — Eduardo Paes (@eduardopaes) June 14, 2021





RJXSP

Em outra postagem, dirigindo-se ao governador de São Paulo, João Doria, Paes brincou com o tucano que irá entrar na disputa pela aceleração no plano de vacinação no Rio. O estado paulista adiantou seu calendário de vacinação e promete vacinar os maiores de 18 anos até o mês de setembro.

Me aguarde @jdoriajr. Você é o pai da vacina mas eu já adotei a criança e já ganhei o coração do imunizante. Não me provoque. Estou preparando a resposta. Bora vacinar! 💪💪💪💪 https://t.co/EilkqvlVqI — Eduardo Paes (@eduardopaes) June 14, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.