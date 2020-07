Resultados de medicamentos testados contra o coronavírus devem sair em breve, afirma OMS

247 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que espera obter os resultados dos medicamentos cotados para o tratamento do coronavírus nas próximas duas semanas, segundo afirmou o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nesta sexta-feira (3).

Outro dirigente Mike Ryan, do programa de emergências da OMS, disse que ainda não há previsão para quando uma vacina contra a Covid-19 será finalizada. No mundo 18 vacinas já estão sendo testadas em seres humanos, como uma desenvolvida pela Universidade de Oxford, com testes no Brasil.

A organização afirmou que a vacina que está sendo testada no Brasil, desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela empresa AstraZeneca, é atualmente a mais avançada em termos de pesquisa no mundo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.