“A digital do senhor está nestas mortes", diz Contarato a Pazuello na CPI da Covid

O senador ainda conseguiu fazer com que o ex-ministro da Saúde admitisse que declarações públicas de Bolsonaro influenciam sim nos rumos do governo federal, fato que ele tentava minimizar desde o início de seu depoimento edit

247 - O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) fez duras afirmações ao ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na CPI da Covid nesta quinta-feira (20).

O parlamentar disse que a "digital" do ex-ministro também está no número de mortes por Covid-19 no Brasil, que já ultrapassa 440 mil, e disse que a "missão cumprida" a qual Pazuello fez referência na quarta-feira (19) ao falar sobre sua saída do ministério foi a 'missão de agravar a pandemia'.

"A digital do senhor está nestas mortes aqui. Isso é um fato incontestável. O senhor falar que saiu com a missão cumprida, só se a missão pra cumprir fosse agravar a pandemia. E a responsabilidade do senhor, do presidente da República, do ex-ministro das Relações Exteriores, [Ernesto] Araújo, e do Secom [Fabio Wajngarten], ela é por ação ou omissão", afirmou.

O senador ainda conseguiu arrancar de Pazuello uma declaração que desmonta parte de seu próprio depoimento. Durante toda a oitiva, o ex-ministro alegou que as declarações públicas de Jair Bolsonaro contra as vacinas, as máscaras e as demais medidas sanitárias de prevenção ao coronavírus não influenciavam em seu trabalho, porque não se tratavam de ordens diretas do chefe do governo federal ao Ministério da Saúde.

Contarato, no entanto, lembrou Pazuello, que concordou com a afirmação, de que não há na lei a obrigatoriedade de se ter ordens por escrito, admitindo, portanto, que ordens verbais de Bolsonaro têm valor sim e podem ser consideradas pela investigação como orientações a seus comandados.

