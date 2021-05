"Omissão cumprida", ironiza Mandetta sobre gestão Pazuello na Saúde

Questionado pelo relator da CPI da Covid sobre qual havia sido o motivo para sua saída do Ministério da Saúde, Pazuello se limitou a dizer: "missão cumprida" edit

247 - O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, repercutindo o depoimento do também ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello à CPI da Covid nesta quarta-feira (19), ironizou a fala do general sobre ter sido demitido do governo federal por simplesmente ter cumprido sua missão na pasta.

Ao ser questionado pelo relator da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL) sobre qual a razão para ter sido demitido por Jair Bolsonaro, Pazuello se limitou a dizer: "missão cumprida". Para Mandetta, a resposta deveria ser: "omissão cumprida".

Dia D , hora H. Omissão cumprida. May 19, 2021

Em depoimento, Pazuello alfinetou Mandetta ao dizer que foi na gestão dele (Mandetta) que o Ministério da Saúde iniciou a política de autorizar cloroquina para tratamento da Covid-19.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.