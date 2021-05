CPI da Covid: Pazuello pede desculpas por ir a shopping sem máscara

Victor Fuzeira, Marcelo Montanini e Metrópoles - O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello volta a ser ouvido na CPI da Covid nesta quinta-feira (20/5), após a sessão ser interrompida nessa quarta-feira (19/5). Durante o intervalo, o ministro teve um mal-estar e o presidente do colegiado, Omar Aziz (PSD-AM), cancelou a oitiva.

O primeiro a fazer perguntas ao ex-ministro foi o senador Eduardo Braga (MDB-AM). O parlamentar indagou o general sobre o episódio em shopping de Manaus, em que Pazuello foi flagrado sem máscara.

“Essa entrada é uma entrada lateral do estacionamento, fui levar minha filha ao shopping e claro que fui com máscara. Essa máscara, quando desci do carro, ficou no carro pisada, ficou inutilizada. Na porta do shoping, conversei com a moça que mede a temperatura, perguntei onde podia comprar e ela disse que em um quiosque em frente. Do momento onde estava a temperatura até 8 m em seguida, fui fotografado”, relatou.

Leia mais no Metrópoles.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.