Brasil ultrapassa marca das 440 mil mortes pela Covid-19

247 - O Brasil registrou 79.219 novos casos de Covid-19 e 2.641 mortes pela doença em 24 horas, nesta quarta-feira, 19, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Assim, o Brasil ultrapassou a marca de 440 mil mortos pelo novo coronavírus.

No total, a entidade informou que o país já acumulou 15.812.055 de casos da doença e 441.691 óbitos acumulados desde o início da pandemia da Covid-19 em março do ano passado.

#PainelConass Covid-19

Data: 19/05/2021, 18h



Casos

• 79.219 no último período.

• 15.812.055 acumulados.



Óbitos

• 2.641 no último período

• 441.691 óbitos acumulados.



China anuncia vacina de uma dose para o Brasil

O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, anunciou em suas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 19, que a China irá ofertar ao Brasil a vacina Cansino, que possui apenas uma dose para ser aplicada em larga escala no país.

Wanming afirmou que a China já fez o pedido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a autorização do uso emergencial do imunizante.

“A vacina Cansino, eficaz com só uma dose, está sendo aplicada na China. O laboratório chinês Cansino já entrou em contato com o Ministério de Saúde e apresentou o pedido à Anvisa para autorização de uso emergencial no Brasil”, declarou o diplomata.

