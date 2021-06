Andrea Barbosa, ex-esposa de Pazuello: “O terror e os abusos que sofri desse homem são da base do horror”

Ex-mulher do general Eduardo Pazuello conta não ter procurado a CPI, “e sim o contrário”. “Na chegada da carnificina e por tudo que sei, resolvi me desvencilhar de vez”, revela, sobre a separação. Nas redes sociais, ela tem postagens anti-Bolsonaro edit

247 - Uma antiga foto de perfil já revela a clara posição política de Andrea Barbosa: “mulheres contra Bolsonaro”, diz a frase do filtro abaixo de sua imagem. Neste domingo (27), a ex-esposa de Eduardo Pazuello foi notícia na coluna de Lauro Jardim como alguém que teria procurado a CPI porque queria dar um depoimento. À noite, a informação foi desmentida pela jornalista Patrícia Lelis , que disse ter conversado com Andrea. E senadores confirmaram o recebimento do email, segundo eles enviado há um mês.

Desde que a notícia sobre Andrea e a CPI foi publicada, prints do perfil no Facebook de Andrea Barbosa - que não é público - começaram a circular e mostravam seu posicionamento anti-governo. Um deles compartilhava uma notícia do escândalo do oxigênio em Manaus durante a pandemia, que teve seu ex-marido, então ministro da Saúde, como pivô. Outro tirava sarro de Eduardo Bolsonaro.

Um terceiro, de conteúdo mais importante, trazia um longo texto mandando um recado direto a Pazuello, depois de relatar que a filha, de 13 anos, recebeu mensagens violentas no celular durante o caos no Amazonas. “Ministro, que eu não reconheço mais como a pessoa humana que estive ao lado durante tantos anos, faço um pedido delicado: por amor à filha que você diz ser o único e grande amor da sua vida, sai disso. Apenas sai disso”.

‘Terror e abusos’

Há um print do Instagram, porém, deste domingo, em que Andrea não só dá sua versão sobre o episódio da CPI como relata uma parte do que viveu na relação com Pazuello. “Sempre fui antigovernista. Na chegada da carnificina (pandemia) e por tudo que sei, resolvi me desvencilhar de vez. Aos que dizem que sou mal amada, amargurada, traída e mal educada, só erra no mal educada. O terror e os abusos que sofri desse homem são da ordem do horror. Mas eu não procurei a CPI, foi o contrário. Não colocaria a integridade física e moral da minha filha e da minha. Essa gente é perigosíssima”.

Ameaças e represálias

Em uma postagem no Facebook, a jornalista Patrícia Lelis diz que, desde que a notícia envolvendo o nome de Andrea e a CPI saiu na mídia, ela sofre ameaças e represálias. Confira o texto abaixo e as postagens de Andrea nas redes sociais:

Fui dar uma olhadinha em informações sobre Andréa Barbosa, ex do Pazuzu, e a coisa promete. pic.twitter.com/JnvpcXljkq — Тia Dea (@tiadedea) June 27, 2021

🔥 Esclarecimento importante da Andrea sobre a CPI e o Pazuello. De acordo com ela, ela não procurou a CPI, foi o contrário. pic.twitter.com/zprseovX69 — JaIrme's Vaccine Race 💉 All-Stars (@jairmearrependi) June 27, 2021

