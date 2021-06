Ex-mulher de Pazuello não procurou a CPI e não dará depoimento, diz Patrícia Lelis, que afirmou ter falado com Andrea Barbosa

No Twitter, Patrícia diz ter conversado com Andréa Barbosa, ex-esposa de Eduardo Pazuello, e ainda perguntou ao jornalista Lauro Jardim, que havia divulgado a notícia, se ele chegou a procurá-la edit

247 - A jornalista Patrícia Lelis diz ter conversado com Andrea Barbosa, ex-esposa do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, e afirmou não ser verdadeira a notícia de que ela teria procurado a CPI da Covid interessada em dar um depoimento.

A informação de que Andrea teria enviado um email à CPI foi publicada neste domingo (27) na coluna de Lauro Jardim, no Globo. Patrícia Lelis indagou o jornalista pelo Twitter se ele chegou a procurar Andrea.

“Conversei com a Andrea Barbosa, ex-esposa de Pazuello. Ela não procurou ninguém da CPI para dar depoimento, e não dará! Muito me choca alguns jornalistas/políticos terem feito isso com ela, sem pensar em sua segurança. Tudo na vida tem que ter limite”, escreveu Patrícia.

A informação também chegou a ser divulgada, no entanto, por um senador integrante da CPI, Humberto Costa (PT-PE), pelo Twitter (veja abaixo).

E um print no Instagram revelou mais cedo um comentário postado por Andrea Barbosa, em que ela diz: “eu não procurei a CPI, foi ao contrário. Não colocaria a integridade física e moral da minha filha e da minha [sic]. Essa gente é perigosíssima”.

Oi @laurojardim você chegou a procurá-la? Quando mandei mensagem a ela, prontamente me respondeu. June 28, 2021

🔥 Esclarecimento importante da Andrea sobre a CPI e o Pazuello. De acordo com ela, ela não procurou a CPI, foi o contrário. pic.twitter.com/zprseovX69 — JaIrme's Vaccine Race 💉 All-Stars (@jairmearrependi) June 27, 2021

A ex-mulher de Pazuello procurou a CPI para depor. Vem mais coisa por aí… #CPIdaCovid pic.twitter.com/5Aeb521IO2 — Humberto Costa (@senadorhumberto) June 27, 2021

