Ex-mulher do general Pazuello procura CPI da Covid e quer depor

247 - A ex-mulher do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, procurou a CPI da Covid se oferecendo para depor.

A ex do general, que fez uma desastrosa gestão à frente do Ministério da Saúde, enviou um e-mail elencando os pontos que poderia abordar num depoimento sobre atos que têm o ex-marido como protagonista, informa o jornalista Lauro Jardim. em sua coluna no Globo.

A CPI está avaliando se vai chamá-la.

