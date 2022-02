Oposição quer investigação do TCU e convocação de Mario Frias ao Congresso para explicar gastos com viagens

Segundo Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, Mario Frias e seu subsecretário André Porciúncula devem deixar o governo para disputar as eleições edit

Apoie o 247

ICL

247 - Integrantes da oposição ao governo Jair Bolsonaro (PL) pedirão ao Tribunal de Contas da União (TCU) uma investigação sobre os gastos da equipe do secretário de Cultura, Mario Frias, durante viagem a Los Angeles, nos Estados Unidos, em janeiro, de acordo com o jornal O Globo. A oposição quer também que Frias seja convocado ao Congresso para dar explicações.

De acordo com Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, "a saída de Frias e de Porciúncula é dada como certa nos bastidores do governo. Eles devem concorrer a deputado nas eleições deste ano".

Frias gastou R$ 39 mil dos cofres públicos em uma viagem a Nova York entre 15 e 18 de dezembro de 2021 para encontrar o lutador de jiu-jitsu Renzo Gracie. Gracie chamou o secretário para apresentar um projeto cultural envolvendo produção audiovisual, cultura e esporte. Mesmo podendo cumprir a agenda virtualmente, com custo zero ao erário, Frias se descolocou até Nova York.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A viagem da equipe de Frias a Los Angeles custou pelo menos R$ 20 mil, visto que somente os gastos do subsecretário de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciúncula, foram informados. Havia outras duas pessoas na comitiva.

Líder da minoria no Senado, Jean Paul Prates (PT-RN) diz que as duas agendas, tanto de Frias quanto de sua equipe, poderiam ter sido feitas de forma remota. "Frias nunca lutou pela valorização da cultura nacional. Em vez de gastar todo esse dinheiro, ele e sua equipe poderiam ter feito uma reunião online para tratar do tema. Ele aproveitou o período da viagem para fazer turismo. Quanta ignorância e hipocrisia".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Líder da oposição na Câmara dos Deputados, Wolney Queiroz (PDT-PE) informou que se reunirá nesta segunda-feira (21) com sua equipe técnica para avaliar as medidas contra Frias, entre elas a possibilidade de convocação.

Para se defender, Frias publicou no Twitter: "há muito ataque e difamação, mas minha família sabe que sou um homem honrado e honesto. Minha esposa e meus filhos sabem quem sou, é isso que realmente importa".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: