André Porciúncula, braço direito de Mario Frias, gasta R$ 20 mil em viagem a Los Angeles

247 - O subsecretário de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciúncula, braço direito do secretário de Cultura, Mário Frias, gastou cerca de R$ 20 mil em viagem de cinco dias a Los Angeles, nos Estados Unidos, em janeiro, informa Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Porciúncula, ex-PM, gastou US$ 1932 (R$ 9.928) de dinheiro público somente com passagens aéreas. Cada trajeto do voo custou US$ 966 (R$ 4.964), embora a pasta afirme que ele tenha ido de executiva e voltado na classe econômica.

Ele se hospedou em um local com diária de US$ 460 (R$ 2.364). Os gastos com hotel foram de U$S 1.840 (R$ 9.453).

Os R$ 20 mil gastos, porém, podem ser três vezes maior, visto que Porciúncula embarcou na missão com o coordenador-geral de relações multilaterais do Ministério do Turismo, Gustavo Souza Torres, e o secretário do Audiovisual, Felipe Pedri. Os valores gastos por Torres e Pedri não foram informados.

A viagem teve como objetivo tratar de assuntos do audiovisual, mas, inicialmente, não havia ninguém do setor na comitiva. Eles tiveram ma reunião no consulado do Brasil e na Câmara de Comércio Brasil-California, segundo registros publicados nas redes sociais. O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que estava de férias nos EUA com a família, participou de um dos encontros.

