"Alexandre Silveira deu uma punhalada nas costas do presidente Lula", diz Deyvid Bacelar, da FUP

247 – O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, Deyvid Bacelar, afirmou, em entrevista ao jornalista Luís Nassif, do jornal GGN, que ficou indignado com os nomes indicados pelo ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, para o conselho da Petrobrás. "São nomes que atuaram no governo Bolsonaro e que defendem a privatização da Petrobrás e a política de preços atual", disse ele. "É inconcebível".

Bacelar afirma, no entanto, que o adiamento na assembleia da Petrobrás pode permitir a resolução deste problema criado por Silveira. A traição também indignou a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que disse que o governo Lula não pode permitir o estelionato eleitoral . De acordo com apuração do Brasil 247, os nomes indicados por Silveira teriam sido articulados pelo banco BTG Pactual , que nega a informação.

Na entrevista a Nassif, Deyvid disse que a política de preços da Petrobrás só mudará se o presidente Lula indicar um conselho efetivamente nacionalista, e não os nomes de Alexandre Silveira. "Ele deu uma punhalada nas costas do presidente Lula", afirmou. Bacelar também disse que Silveira "cagou na cabeça" do ministro Rui Costa, da Casa Civil, que é contrário às indicações privatistas. "As indicações da Petrobrás não podem servir a interesses escusos", alerta.

