Alexandre Silveira se cala sobre traição a Lula e Palácio do Planalto não se posiciona sobre eventual demissão

247 – O ministro Alexandre Silveira, indicado pelo PSD, de Gilberto Kassab, para o Ministério de Minas e Energia, não respondeu aos questionamentos do 247 sobre os motivos que o levaram a indicar para o conselho de administração da Petrobrás nomes considerados "privatistas" e "entreguistas" – e que não estavam na lista sugerida pelo Palácio do Planalto. Os nomes indicados por Silveira teriam sido articulados pelo banco BTG Pactual , que nega a informação.

A traição do ministro provocou indignação na presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que disse que o governo terá que ser firme e não poderá permitir um "estelionato eleitoral" . A assessoria de imprensa da presidência da República também foi procurada pela reportagem do Brasil 247 e não se posicionou sobre uma eventual demissão de Silveira do cargo de ministro.

Nesses primeiros meses de governo, o presidente Lula tem enfrentado dificuldades na sua relação com o Congresso Nacional, que é controlado pelo centrão, uma força política de direita e até extrema-direita, que é controlada pelo chamado "mercado". Partidos como PSD e União Brasil receberam ministérios, mas muitas vezes atuam contra os interesses do governo Lula.

