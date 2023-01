Bolsa dispara e dólar derrete diante da fragilidade do terrorismo do 'mercado'

O Ibovespa fechou em alta de mais de 2% e o dólar recuou mais de 1%, para o patamar dos R$ 5,35. As ações da Petrobrás também avançaram edit

247 - O Ibovespa fechou em alta de mais de 2% nesta quinta-feira (5), no segundo pregão seguido no azul e as ações da Petrobrás avançaram mais de 3%.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 2,27%, a 107.728,90 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro somava R$ 25,6 bilhões.

Também nesta quinta, o dólar recuou mais de 1%, para o patamar dos R$ 5,35.

Os números desta quinta foram divulgados em um contexto de responsabilidades fiscal e social, como vem destacando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao comentar os principais objetivos do governo Luiz Inácio Lula da Silva na área econômica.

Em entrevista à TV 247 na terça-feira (3), Haddad falou sobre a importância de controlar juros e inflação. A análise do ministro teve repercussão na mídia comercial.

Também existe a expectativa de investimentos que serão feitos pelo governo federal ao longo de 2023. Aliados do presidente haviam conseguido, no mês passado, o valor de pelo menos R$ 145 bilhões que serão investidos após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição da Transição.

