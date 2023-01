Entrevista de Haddad ao 247 repercute na mídia comercial e acalma o mercado

Apoie o 247

247 - A entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedida à TV 247 nesta terça-feira (3) repercutiu em alguns dos principais veículos da mídia corporativa e acalmou os ânimos de representantes do mercado financeiro. Em sua análise no programa Bom Dia 247, o ministro Fernanod Haddad falou sobre a importância de controlar juros e inflação e renegociação das dívidas da população. Haddad destacou o rombo de R$ 300 bilhões nas contas deixado pelo governo Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com o Infomoney, Haddad julga prioritárias para 'recolocar a economia brasileira no rumo certo" até o fim de abril. O titular da pasta pretende colocar em prática alternativas que julga prioritárias para "recolocar a economia brasileira no rumo certo". "Temos um trimestre para anunciar as medidas necessárias para recolocar a economia brasileira no rumo certo".

O jornal O Estado de S.Paulo apontou que o ministro prometeu crescimento econômico com baixos índices de inflação e desemprego. "Temos inflação comparativamente baixa e taxa de juro real fora de propósito", afirmou Haddad. "Mercado sabe disso, não entendo porque esse custo da farra eleitoral não vem a público com clareza". Em outra matéria, o jornal paulista citou que o ministro quer o controle da taxa de juros.

>>> Haddad diz que Brasil vive situação "anômala" com inflação menor e taxa de juro "fora de propósito"

Em avaliação reproduzida pelo jornal Valor Econômico, o ministro da Fazenda quer um "plano de voo" para a economia brasileira. Reproduzindo o Estadão, o portal Uol disse que Haddad pretende fazer "um pente fino nos créditos tributários nos primeiros três meses do ano".

A CNN Brasil destacou que Fernando Haddad "promete dar sustentabilidade às contas públicas e costurar uma nova regra fiscal". "Haddad usou tom respeitoso ao falar sobre os agentes econômicos. Disse que é preciso reestabelecer a confiança dos investidores e dos cidadãos", apontou a reportagem.

Segundo matéria do jornal Extra (RJ), Haddad afirmou que pretende começar a discutir as reformas tributária e fiscal com o Congresso Nacional a partir de abril. "O que aconteceu com o mercado é que está caindo a ficha que a irresponsabilidade tomou conta do país em 2022", disse Haddad.

O Yahoo fez uma reprodução da reportagem publicada pelo jornal do estado do Rio de Janeiro.

