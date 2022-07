Caixa e BB se opuseram à adesão da Febraban a manifesto pró-democracia

O manifesto 'Em Defesa da Democracia e da Justiça' é capitaneado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) edit

247 - A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, controlados pelo governo, se opuseram à adesão da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) ao manifesto em defesa da democracia.

O documento 'Em Defesa da Democracia e da Justiça', capitaneado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), é apartidário e defende valores democráticos, como a independência entre os Poderes, e vem diante da escalada da retórica golpista por parte de Jair Bolsonaro.

A decisão da entidade de assinar o manifesto reforça o isolamento do chefe governo. Na prática, a Febraban declara apoio ao ex-presidente Lula, que lidera todas as pesquisas de intenção de voto e pode vencer as eleições em primeiro turno.

O manifesto das entidades empresariais deve vir a público no dia 11 de agosto em uma cerimônia na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, assim como outro manifesto divulgado na terça-feira, 26, de pessoas físicas a favor da democracia.

