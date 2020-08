Dario Messer acusa Banco Safra de participar de esquema de lavagem de dinheiro

247 - Parte da delação premiada de Dario Messer, conhecido como o ‘doleiro dos doleiros’, envolve o Banco Safra, um dos maiores do País, em um esquema de lavagem de dinheiro. Segundo informações do jornalista Caio Junqueira, da CNN , há um anexo inteiro da delação de Messer dedicado ao sistema financeiro.

Dario Messer foi condenado nesta segunda-feira (17) a mais de 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro, sua primeira condenação no âmbito da Lava Jato. No acordo de delação premiada, ele se comprometeu a devolver R$ 1 bilhão. Em outro trecho da delação, Messer revelou ter feito entregas regulares aos irmãos Marinho, donos do Grupo Globo.

O doleiro acusou “diretores de alta patente” da instituição de participar do esquema, que “consistia em uma transação que envolvia a agência do banco em Nova Iorque e a casa de câmbio de Dario no Rio de Janeiro”, conforme explica a reportagem.

“A transação tem um nome conhecido no meio: ‘dólar-cabo’. É a forma pela qual os doleiros conseguem lavar dinheiro sem que os recursos financeiros saiam ou entrem no país. Na prática, o doleiro indica uma conta no outro país para que o cliente faça o depósito em seu favor e ele do Brasil consegue, a partir dos ativos em dinheiro vivo que possui, colocar os recurso nas mãos do cliente”, prossegue a CNN.

É possível que essa parte da investigação da Lava Jato seja encaminhada para São Paula, uma vez que a sede do banco fica na capital paulista. A matéria informa também que o mesmo trecho da delação denuncia ainda “um banco de segunda linha”, além do Safra, porém não citado pelo jornalista.

