Em meio ao pânico, Bolsonaro apoia Guedes e sua política desastrosa

Em meio ao derretimento do mercado brasileiro, que amplifica em muito as perdas dos mercados globais com o estouro da bolha financeira, Jair Bolsonaro afirmou nos EUA que seu governo permanece "leal" à política desastrosa de Paulo Guedes.

247 - Com a economia brasileira derretendo em meio ao estou da bolha financeira global, Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (9), durante um evento voltado para empresários nos Estados Unidos , que o seu governo permanece “leal” à política econômica desastrosa do ministro da Economia, Paulo Guedes. "Temos, na pessoa do nosso ministro da Economia um homem conhecido dentro e fora do Brasil, o senhor Paulo Guedes, e às suas políticas econômicas somos leais e buscamos implementá-las de todas as formas. Estamos mostrando que estamos no caminho certo. Aqui nos EUA estamos mostrando isso”, disse Bolsonaro.

Declaração de Bolsonaro foi feita poucos minutos após as bolsas de valores do Brasil e dos Estados Unidos abrirem em queda e anunciaram circuit breaker, suspendendo as atividades temporariamente. Já há algumas semanas, porém, os investidores demonstram insatisfações pelo fato de Guedes não ter um plano alternativo em meio ao aprofundamento da crise global devido à epidemia do coronavírus.

Nesta segunda-feira, em meio ao pânico generalizado, Guedes limitou-se a afirmar que estava “absolutamente tranquilo” e que iria aproveitar a crise para a “geração de empregos”.

Ainda segundo Bolsoanro, os ministros estão "habilitados para enfrentar desafios". “Qualquer um de nossos ministros estão [sic] habilitados para enfrentar quaisquer desafios. [...] Trago para vocês um Brasil em que vocês podem confiar no seu presidente e nos seus ministros

"Qualquer um de nossos ministros estão [sic] habilitados para enfrentar quaisquer desafios. [...] Trago para vocês um Brasil em que vocês podem confiar no seu presidente e nos seus ministros", completou o presidente.