Em dia de pânico no mercado, Guedes diz ver cenário com ‘absoluta serenidade’

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse há pouco ver com “absoluta serenidade” o cenário internacional, instável pela epidemia de coronavírus, temor de maior desaceleração da economia global, queda no preço do petróleo e bolsa internacionais.

“Absoluta serenidade. A crise lá fora está se aprofundando, o mundo já estava em desaceleração sincronizada. Aí vem o coronavírus, que acelerou a queda. O mundo está realmente em um momento crítico, o coronavírus está sendo só a gota-d’água”, disse a jornalistas, como informa o site Valor Econômico.

Contrariando os péssimos índices da economia brasileira, ele também afirmou que “O Brasil está em plena recuperação".

Apesar de o ministro tentar impor um clima de tranquilidade, nesta manhã, o Banco Central vendeu US$ 3 bilhões no mercado de câmbio, numa tentativa de conter a alta do dólar, que chegou a bater em R$ 4,7921. A bolsa de valores, que abriu o pregão às 10 horas, vive um dia de tensão.